Nasdaq-Aktienkurs Trip.com-Aktie:

41,85 USD +2,93% (28.05.2021, 22:00)



ISIN Trip.com-Aktie:

US89677Q1076



WKN Trip.com -Aktie:

A2PUXF



Ticker-Symbol Trip.com-Aktie Deutschland:

CLV



Ticker-Symbol Trip.com-Aktie Nasdaq:

TCOM



Kurzprofil Trip.com:



Trip.com Group, Ltd. (ISIN: US89677Q1076, WKN: A2PUXF, Ticker-Symbol: CLV, NASDAQ-Symbol: TCOM) (ehemals Ctrip.com International) ist ein Reiseunternehmen, das Hotelübernachtungen, Flugtickets und Pauschalreisen in China anbietet. Insbesondere auf Individualreisen im Geschäfts- und Freizeitbereich zielt dessen Portfolio ab. Zudem werden chinesischen Großunternehmen Reiseverwaltungsdienste offeriert. (31.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Trip.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Trip.com Group Ltd (ISIN: US89677Q1076, WKN: A2PUXF, Ticker-Symbol: CLV, NASDAQ-Symbol: TCOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chart sehe sehr angenehm aus, so der Aktienprofi. Hinzu kämen gute Quartalszahlen. Für die Unternehmen aus der Touristikbranche sehe es nicht schlecht aus. Das Wichtigste sei, dass Trip.com durch die Krise gekommen sei. Man könnte jetzt operativ wieder loslegen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Trip.com-Aktie. (Analyse vom 31.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Trip.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Trip.com-Aktie:34,40 EUR 0,00% (31.05.2021, 12:08)