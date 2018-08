NASDAQ-Aktienkurs TripAdvisor-Aktie:

57,65 USD -0,59% (01.08.2018, 22:00)



ISIN TripAdvisor-Aktie:

US8969452015



WKN TripAdvisor-Aktie:

547040



Ticker-Symbol TripAdvisor-Aktie:

T6A



NASDAQ-Symbol TripAdvisor -Aktie:

TRIP



Kurzprofil TripAdvisor:



TripAdvisor (ISIN: US8969452015, WKN: A1JRLK, Ticker-Symbol: T6A, NASDAQ-Symbol: TRIP) gehört zu den führenden Online-Reiseplanern. Das US-Unternehmen betreibt die Internetseite tripadvisor.com und bietet Recherchemöglichkeiten mit Rezensionen und Meinungen der Nutzer und Kunden, die bestimmte Ausflugsziele und Unterkünfte betreffen. TripAdvisor generiert sein Einkommen durch klick- und anzeigenbasierte Werbung, Abonnement-Modelle für die Präsentation von Angeboten auf den Unternehmenswebseiten und Buchungsgebühren. (02.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TripAdvisor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Reiseplaners TripAdvisor (ISIN: US8969452015, WKN: A1JRLK, Ticker-Symbol: T6A, NASDAQ-Symbol: TRIP) unter die Lupe.Das US-Unternehmen verpasse im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten und enttäusche mit schwächeren Umsätzen im Turnaround-Segment.10% Kursverlust bei einem Kursanstieg von knapp 70% seit Jahresbeginn. An dieser Stelle vom Ende der Trendwende zu sprechen wäre verfrüht. Aktionäre könnten daher die TripAdvisor-Aktie als langfristige Turnaround-Spekulation im Depot belassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.08.2018)Börsenplätze TripAdvisor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TripAdvisor-Aktie:42,64 EUR -13,75% (02.08.2018, 15:03)