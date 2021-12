Offenlegungen



Börsenplätze Toyota Motor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

16,498 EUR -0,01% (07.12.2021, 11:50)



Tokio-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

2.105,00 JPY +1,89% (07.12.2021, 07:00)



ISIN Toyota Motor-Aktie:

JP3633400001



WKN Toyota Motor-Aktie:

853510



Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOYOF



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (07.12.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Autobauers Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) und hebt das Kursziel an.Der japanische Automobilriese könne auf ein gelungenes zweites Geschäftsquartal zurückblicken. Der Umsatz des Unternehmens habe ein Wachstum von 11% im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnet und JPY 7.546 Mrd. (Konsens: JPY 7.132 Mrd.) betragen. Der Gewinn pro Aktie sei sogar um mehr als 30% auf JPY 45,01 gestiegen und habe somit die Analystenschätzungen von im Schnitt JPY 38,13 um 18% übertreffen können. Am meisten beeindruckt habe jedoch das operative Ergebnis: Hier habe der Konzern JPY 750 Mrd. erwirtschaftet, was im Vergleich zum Q2 2021 einem Wachstum von satten 48% entspreche. Damit sei der allgemeine Konsens von JPY 593 Mrd. um starke 26% übertroffen worden.Mitte 2022 solle Toyotas bZ4X für Kunden verfügbar sein, der erste aus der "beyond Zero"-Modellreihe. Diese bestehe aus 15 batteriebetriebenen Fahrzeugen, welche bis 2025 auf den Markt kommen sollten. Dies sei alles Teil einer breiten E-Offensive des Unternehmens: Mit 2035 solle der Absatz in Westeuropa zu 100% aus emissionsfreien Fahrzeugen bestehen, in Übereinstimmung mit den Klimazielen der EU.Im Vergleich zu H1 2021 sei die Dividende um JPY 15 pro Aktie erhöht worden und habe somit nun JPY 120 betragen. Des Weiteren habe das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von JPY 150 Mrd. angekündigt.Für das Geschäftsjahr 2021/22 rechne Toyota nun mit einem operativen Gewinn von JPY 2.800 Mrd. (zuvor: JPY 2.500 Mrd.), was den höchsten Wert in den letzten sechs Jahren darstellen würde. Laut CFO Kenta Kon sei dies auf den voraussichtlich geschwächten Yen und die damit einhergehend aufgeblasenen Profite aus dem Ausland zurückzuführen. Auf Basis konstanter Wechselkurse handle es sich somit genau genommen um eine Revision nach unten, aufgrund von höheren Materialkosten.Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021/22 werde natürlich als erster Problempunkt die Ungewissheit durch Corona genannt. Des Weiteren sei jedoch nun auch klar, dass der branchenweite Halbleiterengpass vorerst weiter den Absatz belaste. Nach vorläufigen Zahlen habe die weltweite Automobilproduktion von Juli bis September um fast 20% unter dem Niveau des Vorjahres gelegen. Laut Toyota Motors werde dieses grundsätzlich klar negative Umfeld ein wenig durch die Tatsache kompensiert, dass dies auf der anderen Seite die Durchsetzbarkeit höherer Preise und Margen in der Branche ermögliche und eine starke Nachfrage nach Gebrauchtwagen mit sich bringe. Zudem würden jüngste Meldungen aus der Branche darauf hoffen lassen, dass der Höhepunkt der Engpässe bereits überwunden sei.Trotz der im Herbst unverändert angespannten Corona-Situation und der branchenweit verzeichneten Halbleiterproblematik habe Toyota ein rundum solides Zahlenwerk vorweisen können. Der Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr wirke hingegen nur auf den ersten Blick sehr positiv, hinterlasse aber auch Fragen. Die starke Positionierung im Hybrid-Segment sowie ambitionierte E-Mobilitätspläne würden die Grundlage für einen Investment-Case bilden. Aufgrund der attraktiven KGV-Bewertung im Peer-Group-Vergleich erhöhe der Analyst das Kursziel von JPY 2.200 (entspreche JPY 11.000 vor Stock-Split) auf JPY 2.300.Die Empfehlung für die Toyota Motor-Aktie lautet somit weiterhin "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 07.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: