Börsenplätze Toyota Motor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

15,60 EUR +1,05% (04.11.2021, 10:43)



Tokio-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

2.063 JPY +0,73% (04.11.2021)



ISIN Toyota Motor-Aktie:

JP3633400001



WKN Toyota Motor-Aktie:

853510



Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOYOF



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (04.11.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF).Auch der japanische Konzern habe profitiert von der Durchsetzung höherer Preise und den Ausblick für die Ergebnisgrößen verbessert, obwohl die Absatzerwartungen um 260.000 Autos verringert worden seien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Allerdings habe Toyota Motor auch ihre Kostensenkungsmaßnahmen verstärkt und dürfte die Produktion margenstarker Fahrzeuge priorisiert haben. Während der Autokonzern im Bereich Hybrid-Fahrzeuge die führende Position einnehme und plane, im laufenden Geschäftsjahr 2,53 Mio. hybridelektrische Autos zu verkaufen, fahre er bei batterieelektrischen Autos noch deutlich hinter der Konkurrenz her. Sei zunächst der Verkauf von 20.000 BEVs für das laufende Geschäftsjahr geplant worden, rechne die Unternehmensführung jetzt nur noch mit 15.000 Einheiten. Auch die Pläne für BrennstoffzellenFahrzeuge seien von 10.000 auf 5.000 Einheiten gesenkt worden.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Toyota Motor-Aktie mit dem Kursziel von 2.100 JPY. (Analyse vom 04.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Toyota-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Toyota Motor Corp.": Keine vorhanden.