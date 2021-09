Die Player entlang der touristischen Wertschöpfungskette würden aufatmen. Denn mit der Öffnung der USA als wichtige Winter-Fernreise-Destination dürften die Umsätze in Schwung kommen. Hintergrund: Im kompletten Jahr 2019 seien laut statista rund 40,4 Millionen Touristen aus Übersee (ohne Kanada, Mexiko und Co) in die USA gereist - allein zwei Millionen davon seien aus Deutschland gekommen.



Fluggesellschaften und Reiseveranstalter fahren nun ihre amerikaspezifischen Kapazitäten hoch - US-Hotels wischen mit Blick auf den bevorstehenden Ansturm im metaphorischen wie buchstäblichen Sinne feucht durch, so Carsten Kaletta. Wie Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) gegenüber dpa jüngst erklärt habe, seien in den ersten Stunden nach der Verkündung die Buchungen für Lufthansa-Flüge im Wochenvergleich um 40 Prozent gestiegen. Das Flugangebot zwischen Europa und den USA sei in den vergangenen Monaten bereits auf mehr als 200 wöchentliche Verbindungen zu 17 US-Zielen ausgebaut worden und könne kurzfristig noch erweitert werden.



Lufthansa sei Bestandteil des Recovery Index. Insgesamt bündle dieser spezielle Aktienkorb 15 ausgewählte Comeback-Kandidaten mit überproportionalem Gewinnpotenzial für die Nach-Corona-Ära - darunter seien unter anderem auch neben weltberühmten Marken weitere Tourismus-Unternehmen und mit Visa ein großer Kreditkarten-Anbieter, der ebenfalls stark von der USA-Öffnung profitieren dürfte.



Anleger, die von einem sich fortsetzenden Aufwärtstrend der Corona-gebeutelten Aktien ausgehen, aber nicht auf Einzelwerte spekulieren wollen, setzen einfach auf den Recovery Index, so Carsten Kaletta. (22.09.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Weihnachts-Shopping in New York, Winter-Urlaub im ganzjährig sonnigen Florida oder auch "California Dreams" erleben - diese verlockenden Aussichten sind für Touristen nun wieder gegeben, so Carsten Kaletta vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".So hätten die USA ihren Einreisestopp für geimpfte Urlauber kassiert. Die Tourismus-Branche, die mit vier Werten im Recovery Index (ISIN: DE000SL0ALN4, WKN: SL0ALN) vertreten sei, dürfte davon profitieren.