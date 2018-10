Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (29.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF).Der bereinigte Nettogewinn in Q3 (3,96 Mrd. USD) habe leicht über der Analysten-Prognose gelegen und moderat den Marktkonsens übertroffen. Die Quartalsdividende habe erwartungsgemäß 0,64 Euro je Aktie (+3,2% y/y) betragen. Der freie Cashflow (vor Dividendenzahlung und Aktienrückkäufen) sei (Working Capital, Akquisitionen) nur leicht positiv gewesen. Das Gearing sei entsprechend im Quartalsverlauf weiter gestiegen. Die Guidance für die Öl- und Gasproduktion in 2018 sei wieder erhöht. Die Ausschüttungspolitik (Dividende je Aktie (DPS) 2020e vs. 2017: +10%; impliziert DPS 2020e: 2,72 Euro) sei erneut bestätigt worden.Die Prognosen des Analysten hätten mehrheitlich Bestand (aber bereinigtes EPS 2018e: 5,49 (alt: 5,44) USD, berichtetes EPS 2018e: 5,46 (alt: 5,41) USD). Der freie Cashflow sei in Q3 enttäuschend gewesen. Der große Treiber der Ergebnisentwicklung der letzten Quartale - die Öl- und Gaspreise - sollte in den nächsten Quartalen an Wirkung verlieren. Die gestiegenen Marktzinsen würden die Attraktivität der Dividende (Dividendenrendite 2019e: 5,5%) mindern. Die Strategie halte der Analyst weiterhin für überzeugend.Unter Berücksichtigung dieser Aspekte lautet das Votum für die Total-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 58,00 Euro. (Analyse vom 29.10.2018)Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:50,98 EUR +0,77% (29.10.2018, 12:46)