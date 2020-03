Börsenplätze Total-Aktie:



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (30.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien zum Wochenstart wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie deutlich gefallen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent sei dabei auf den tiefsten Stand seit November 2002 abgesackt. Damals hätten die Ölpreise infolge der Terroranschläge am 11. September 2001 unter Druck gestanden. Auf der Angebotsseite herrsche aktuell zudem ein Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland, der die Ölpreise zusätzlich belaste.Der Brent-Preis sei am frühen Montagmorgen um bis zu knapp acht Prozent auf 23,03 Dollar gefallen und habe sich zuletzt nur etwas erholen können auf 23,50 Dollar. Damit habe der Kurs für Brent-Öl seit dem 24. Februar, als die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Finanzmärkte voll erfasst habe, um knapp 60 Prozent nachgegeben.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI sei am Montagfrüh um bis zu 7,4 Prozent auf 19,92 Dollar gefallen und damit wie schon einmal im Corona-Crash unter die Marke von 20 Dollar gerutscht. Zuletzt habe ein WTI-Barrel mit 20,52 Dollar noch gut 4,5 Prozent weniger als am Freitag gekostet. Das Minus des WTI-Preises seit dem Start des Corona-Crashs summiere sich auf etwas mehr als 60 Prozent.Auch die Aktien der Ölproduzenten seien in den vergangenen Wochen massiv gefallen. Zum Wochenstart würden sie sich allerdings trotz des erneuten Einbruchs bei den Ölpreisen relativ stabil zeigen.Das Marktumfeld für Energiekonzerne bleibe äußerst hart. Mutige Anleger können dennoch allmählich wieder erste Positionen bei Total aufbauen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Dabei sollte das Investment mit einem Stopp bei 20,60 Euro abgesichert werden. Auch Royal Dutch Shell sollten Anleger wieder auf die Watchlist packen, bei BP gelte es vorerst abzuwarten. (Analyse vom 30.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link