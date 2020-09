Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (25.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Die Aktie des französischen Energieriesen Total habe sich in den vergangenen Monaten trotz eines sehr schwierigen Marktumfelds noch sehr wacker geschlagen. Im heutigen Handel gehe es mit den Anteilscheinen allerdings deutlich bergab.Unter anderem belaste die Meldung, wonach der OPEC-Staat Irak sich nicht an die von führenden Kartellmitgliedern wie Saudi-Arabien mehrfach angemahnte Förderdisziplin halte. Demnach fördere der arabische Staat - aktuell zweitgrößter Öl-Exporteuer der OPEC - mehr als die eigentlich festgelegte Menge an Rohöl. Experten würden sich sorgen, dass sich das ohnehin schon am Markt bestehende Überangebot durch eine höhere Förderung des Irak - und womöglich anschließend auch anderer OPEC-Mitglieder - weiter ausweite.Zudem komme bei Total hinzu, dass sich das Chartbild nun weiter eingetrübt habe. Nachdem zunächst der Seitwärtstrend nach unten verlassen worden sei, habe heute auch noch die Unterstützung bei 29,00 Euro gerissen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:28,14 EUR -3,76% (15.09.2020, 15:45)