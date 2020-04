Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (02.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Die Energietitel könnten im heutigen Handel ihre Erholung fortsetzen. Besonders kräftig würden auch die Anteilscheine des französischen Öl- und Gasproduzenten Total zulegen. Die Aktie verteuere sich um satte sechs Prozent - was auch an einem sehr optimistischen Analystenkommentar aus dem Hause Credit Suisse liegen dürfte.So habe deren Analyst Thomas Adolff sein Anlagevotum für die Dividendenperle mit "outperform" bestätigt. Das Kursziel sei im Zuge der schwächeren Konjunkturaussichten leicht von 50 auf 49 Euro verringert worden, liege aber damit immer noch knapp 35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Adolff habe erklärt, unter den großen europäischen Ölaktien sei Total weiterhin sein bevorzugter Wert.Total sei gemessen an seiner Kostenstruktur sowie vor allem an der vergleichsweise starken Stellung im Bereich E-Mobilität oder Wasserstoff den meisten anderen großen westlichen Energiekonzernen deutlich voraus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:37,05 EUR +5,30% (02.04.2020, 13:23)