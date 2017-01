WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (25.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ölpreiscrash im Jahr 2014 musste der französische Ölmulti Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) naturgemäß auch Gewinnrückgänge hinnehmen, diese fielen aber weit geringer aus als beim Großteil der Wettbewerber, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.So sei beispielsweise der bereinigte Nettogewinn in 2015 nach Unternehmensangaben "nur" um 18% auf 10,5 Mrd. USD zurückgegangen. Diese Tendenz habe sich laut Management im Jahr 2016 fortgesetzt. Darüber hinaus habe der Konzern das mittelfristige Investitionsbudget auf 15 bis 17 (zuvor: 17 bis 19) Mrd. USD pro Jahr gesenkt. Trotz dieser Kürzungen habe Total seine Prognose eines durchschnittlichen jährlichen Anstiegs des Fördervolumens von 5%, um ein weiteres Jahr, auf 2014 - 2020 ausgeweitet.Nach Meinung der Analysten der DZ BANK ist dies einem funktionierenden integrierten Geschäftsmodell mit einem starken Downstreamgeschäft (Raffinerie, Chemie) und stabilen Ergebnissen aus dem Tankstellennetz geschuldet. Die Ergebnisrückgänge im Fördergeschäft hätten dadurch teilweise kompensiert werden können. Total habe nach Erachten der Analysten in der andauernden Niedrigpreisphase die Robustheit seines Geschäftsmodells mit niedrigen Kosten und einem profitablen Raffinerie- und Marketing-Geschäft eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In Erwartung von deutlich steigenden Fördervolumina sei der Konzern ihrer Ansicht nach aber auch in einem höheren Preisumfeld gut aufgestellt. (Ausgabe vom 23.01.2017)Börsenplätze Total-Aktie:48,20 EUR +1,12% (25.01.2017, 16:33)Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:48,17 EUR +1,11% (25.01.2017, 16:36)ISIN Total-Aktie:FR0000120271