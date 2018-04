Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

50,42 EUR +0,24% (20.04.2018, 16:43)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (20.04.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die französische Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist eines der größten internationalen Öl- und Gasunternehmen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Zusätzlich zur Exploration und Förderung, die den Schwerpunkt der geschäftlichen Aktivitäten bilden würden, sei Total in der Weiterverarbeitung (Petrochemikalien, Treibstoff) sowie dem Handel mit Rohöl bzw. den weiterverarbeiteten Produkten tätig.Ungeachtet eines herausfordernden Umfelds in den vergangenen drei Jahren habe Total sein Geschäftsmodell erfolgreich neu ausgerichtet und 2017 eine gute Entwicklung gezeigt. Die Umsätze seien im Vergleich zum Vorjahr von 149,7 auf 171,5 Mrd. US-Dollar gestiegen. Der bereinigte Nettogewinn habe sich im Gesamtjahr 2017 um 28% auf 10,6 Mrd. US-Dollar erhöht. Die positive Entwicklung sei maßgeblich vom Explorations- und Produktionsgeschäft getragen worden. Dabei habe das Unternehmen vom gestiegenen Preis für Rohöl der Sorte Brent und einer höheren Produktion profitiert. Zudem habe der Konzern finanzielle Disziplin walten lassen. So hätten die Investitionen mit 14,4 Mrd. US-Dollar innerhalb des vorgegebenen Rahmens von 13 bis 15 Mrd. US-Dollar gelegen. Bei den Kosten hätten mit 3,7 Mrd. US-Dollar sogar mehr als die angestrebten 3,5 Mrd. US-Dollar eingespart werden können. Zugleich seien die Produktionskosten auf 5,40 US-Dollar je Barrel Öläquivalente gesunken und hätten sich damit gegenüber den 9,90 US-Dollar je Barrel Öläquivalente in 2014 fast halbiert.Im Zuge der Neuausrichtung habe das Unternehmen antizyklisch investiert, um zusätzliche Ressourcen zu attraktiven Preisen zu erwerben. Anfang März 2018 hätten beispielsweise die dänischen Aufsichtsbehörden den Verkauf des Ölgeschäfts der A.P. Moeller-Maersk A/S an Total genehmigt. Nach fünf Jahren mit intensiven Investitionen erziele Total inzwischen ein starkes Produktionswachstum, das sich positiv auf den Cashflow auswirke. In diesem Zusammenhang habe der Vorstand den Aktionären für die kommenden Jahre höhere Dividenden in Aussicht gestellt. Die Dividende solle im Zeitraum von 2018 bis 2020 um 10% auf 2,72 Euro je Aktie im Jahr 2020 steigen (2017: 2,48 Euro je Aktie). Zudem sollten im gleichen Zeitraum eigene Aktien im Umfang von bis zu 5 Mrd. US-Dollar zurückgekauft werden.Durch die Inbetriebnahme neuer Projekte erwarte der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr eine Erhöhung der Förderung um 6%. Dies würde Total der Vorgabe, bei der Förderung im Zeitraum von 2016 bis 2022 durchschnittlich um 5% pro Jahr zu wachsen, ein Stück näherbringen. Ende letzter Woche habe Total einige Eckdaten für das Auftaktquartal 2018 bekannt gegeben. Dem Konzern seien zwar weitere Preisanstiege bei Öl und Gas zugutegekommen, allerdings habe sich der höhere Eurokurs gegenüber dem US-Dollar nachteilig ausgewirkt. Die Raffineriemarge sei im ersten Quartal gegenüber dem vierten Quartal 2017 um knapp 10 US-Dollar auf 25,60 US-Dollar je Tonne zurückgegangen. Die Zahlen für das erste Quartal werde Total am 26.04.2018 veröffentlichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:50,34 EUR -0,04% (20.04.2018, 16:32)