Kursziel

Total-Aktie

(EUR) Rating

Total-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 58,50 Buy HSBC Gordon Gray 23.05.2019 60,00 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 10.05.2019 54,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 29.04.2019 70,00 Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 26.04.2019 52,00 Neutral J.P. Morgan Christyan Malek 26.04.2019 60,00 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 26.04.2019 61,00 Buy UBS AG Jon Rigby 26.04.2019

Börsenplätze Total-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:

47,775 EUR +0,52% (27.05.2019, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

47,85 EUR +0,62% (27.05.2019, 17:36)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (28.05.2019/ac/a/a)







Courbevoie (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 70,00 oder 52,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Total-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Total S.A. hat am 26. April die Zahlen zum ersten Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. April zu entnehmen ist, hat der französische Ölkonzern Total SA im ersten Quartal unter anderem wegen der zum Jahresauftakt noch niedrigeren Öl- und Gaspreise operativ weniger verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei um vier Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Dollar (rund 2,5 Mrd. Euro) gefallen, habe das Unternehmen in Paris mitgeteilt. Experten hätten mit einem Rückgang in dieser Größenordnung gerechnet. Ein Grund für den Gewinnrückgang seien im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Öl- und Gaspreis gewesen. Die Produktion habe dagegen angezogen. Der Konzern bestätigte zudem die Prognosen für die geplante Produktion, Investitionen und Sparziel in diesem Jahr, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Total-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Analyst Michele della Vigna hat das Kursziel nach Quartalszahlen von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Ergebnisse des französischen Öl- und Gasproduzenten seien solide gewesen, schrieb della Vigna in einer am Freitag 26. April vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel resultiere aus erhöhten Schätzungen für den Cashflow.Bei Independent Research jedoch wird der Total-Titel mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel wird bei 54,00 Euro belassen. Das bereinigte EPS des Q1/2019 habe sich im Rahmen der Analystenerwartung bewegt. Die Q1-Dividende (+3,1% y/y auf 0,66 Euro/Aktie) habe der Analystenschätzung entsprochen. Der freie Cashflow sei infolge einer höheren Mittelbindung (Working Capital) nur leicht positiv gewesen und habe die Dividende und die Aktienrückkäufe daher nicht gedeckt. Das Gearing sei entsprechend (inkl. erstmaliger Anwendung von IFRS 16) im Quartalsverlauf gestiegen. Die Ausschüttungspolitik sei erneut bestätigt worden (Dividende je Aktie 2020e: 2,72 Euro/Aktie; Aktienrückkäufe 2018-2020e: 5 Mrd. USD). Die Guidance für die Öl- und Gasproduktion im Gesamtjahr 2019 (>+9% y/y; 2018: +8% y/y) sei bestätigt worden.Diermeier sehe hier Total nach dem Startquartal (+9% y/y) auf Kurs. Seine Erwartungen hätten mehrheitlich Bestand (Ausnahme: Bereinigtes EPS 2019e (4,95 (alt: 4,90) USD). Die Dividendenrendite (2019e: 5,5%) sei nach Meinung des Analysten attraktiv und die Bewertung (u.a. KGV 2020e: 10,3) moderat. Die Strategie des Total-Konzerns erachte er nach wie vor für überzeugend, so Diermeier in einer Aktienanalyse vom 29. April.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Total-Aktie auf einen Blick: