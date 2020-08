Kursziel

Total-Aktie

(EUR) Rating

Total-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 35,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 10.08.2020 40,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 31.07.2020 41,00 Outperform Credit Suisse Thomas Adolff 31.07.2020 37,70 Overweight Morgan Stanley Martijn Rats 31.07.2020 48,00 Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 30.07.2020 42,00 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 30.07.2020 38,00 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 30.07.2020

Börsenplätze Total-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:

33,48 EUR -1,53% (14.08.2020, 17:14)



Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

33,50 EUR -1,44% (14.08.2020, 17:15)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris: FP, Nasdaq Other OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln.







Paris (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: FP, Nasdaq Other OTC-Symbol: TTFNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 48,00 oder 35,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Total-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Total S.A. hat am 30. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2020 präsentiert.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. Juli hervorgeht, hätten hohe Abschreibungen infolge der Corona-Krise dem französischen Ölkonzern Total im 2. Quartal einen Milliardenverlust eingebrockt. Unter dem Strich habe ein Verlust von 8,4 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von 2,8 Milliarden ein Jahr zuvor gestanden. Als Grund für die Abschreibungen habe Total-Chef Patrick Pouyanné den Einbruch der Nachfrage nach Öl und Gas infolge der Coronavirus-Pandemie und den damit verbundenen Preisverfall genannt. Im 2. Quartal sei der Preis für Rohöl der Sorte Brent auf im Schnitt 30 Dollar je Fass abgesackt, habe Pouyanné gesagt. Der Gaspreis habe einen historischen Tiefstand erreicht und die Margen im Raffinerie-Geschäft seien zusammengebrochen.Total habe die Abschreibungen bereits am Vorabend angekündigt. Analysten hätten zuvor lediglich mit einem Quartalsverlust von rund 650 Millionen Dollar gerechnet. Vor Total hätten BP und Royal Dutch Shell ( ISIN CH0012032113 WKN 851311 ) herbe Abschreibungen angekündigt. Der französische Konzern habe bereits im 1. Quartal einen Gewinneinbruch erlitten und daraufhin seine Investitionen zusammengestrichen. Die Aktionäre sollen jetzt aber dennoch eine Zwischendividende von 66 Euro-Cent je Aktie erhalten, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Total-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der US-Bank J.P. Morgan, die die Einstufung für den Titel nach Zahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen hat. Der Ölkonzern habe einen starken Zwischenbericht veröffentlicht, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am 30. Juli vorliegenden Studie. Kursschwächen vor dem Kapitalmarkttag im September seien Kaufchancen.Bei Independent Research wird der Total-Titel in einer Aktienanalyse vom 10. August zwar von "halten" auf "kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 35 Euro reduziert. Das Q2-Zahlenwerk sei durch die stark rückläufigen Öl- und Gaspreise sowie milliardenschwere Wertberichtigungen (8,1 Mrd. USD nach Steuern) geprägt gewesen. Das bereinigte EPS (-98% y/y) sei positiv gewesen und habe die Analystenschätzung sowie den Marktkonsens übertroffen. Auch die Q2-Dividende habe über den Erwartungen gelegen. Der freie Cashflow sei in Q2 negativ gewesen, weshalb das Gearing im Quartalsverlauf (per 30.06.) deutlich gestiegen sei. Positiv werte Aktienanalyst Sven Diermeier die Unternehmensaussage, dass sich Total in der Lage sehe, bei einem Ölpreis von 40 USD je Barrel die Quartalsdividende bei 0,66 Euro/Aktie zu belassen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Total-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Total-Aktie auf einen Blick: