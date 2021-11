Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

44,345 EUR +1,86% (10.11.2021, 13:14)



NASDAQ OTC-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

49,92 USD -1,96% (09.11.2021, 20:54)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



NASDAQ OTC-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (10.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) unverändert zugreifen.Schon seit Jahren zähle der französische Energieriese Total zu den Öl- und Gasförderern, die am konsequentesten in die Bereiche Erneuerbare Energien sowie E-Mobilität und Wasserstoff investieren würden. Heute sei nun ein weiteres Projekt bekannt geworden: Demnach würden die Franzosen künftig mit Daimler zusammenarbeiten, um eine Infrastruktur für Wasserstoff-Lkws zu errichten.Während sich Daimler natürlich hauptsächlich um die Fahrzeuge selbst kümmern werde, solle sich Total federführend um Wasserstoff-Tankstellen kümmern. Ziel sei es, dass Total bis zum Jahre 2030 "direkt oder indirekt" bis zu 150 Tankstellen errichten lasse und betreiben werde.Die Chancen stünden sehr gut, dass TotalEnergies auch in einer Energiewelt, die weitaus weniger von Öl und Gas geprägt sein werde, zu den führenden Playern gehören werde. Die Perspektiven für den Energieriesen, der aktuell natürlich prächtig an den fossilen Energieträgern verdiene, seien daher ebenfalls sehr gut.Anleger können bei der günstig bewerteten Dividendenperle weiterhin zugreifen (Stopp: 33,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur TotalEnergies-Aktie. (Analyse vom 10.11.2021)Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:XETRA-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:44,355 EUR +1,84% (10.11.2021, 13:05)