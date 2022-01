Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

51,21 EUR +1,53% (19.01.2022)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

51,24 EUR -0,04% (20.01.2022, 09:04)



NASDAQ OTC-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

57,11 USD +0,14% (19.01.2022)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



NASDAQ OTC-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (20.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Rubel rolle weiter bei Öl- und Gasproduzenten wie BP und TotalEnergies. Denn die Ölpreise seien auch am Mittwoch weiter gestiegen. Die beiden wichtigsten Rohölsorten Brent und WTI seien im Handelsverlauf abermals auf siebenjährige Höchststände geklettert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe bis zu 89,05 US-Dollar gekostet. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei mit bis zu 87,42 Dollar gehandelt worden.Die Ölpreise hätten im Tagesverlauf zwar etwas an Schwung verloren, zuletzt aber wieder angezogen. Am späten Nachmittag habe Brent wieder 1,3 Dollar in der Gewinnzone notiert. Bei WTI habe das Plus 1,8 Dollar betragen. Haupttreiber am Ölmarkt sei zuletzt eine Explosion an einer wichtigen Erdölpipeline zwischen dem Irak und der Türkei gewesen. Der Grund sei bisher unbekannt. Türkische Offizielle hätten jedoch der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt, dass die Pipeline wieder in Betrieb sei."Es wiederholt sich damit das Muster der letzten Wochen: Nachrichten über Angebotsausfälle lassen die Preise deutlich steigen und wenn diese behoben sind, fallen die Preise nicht auf das vorherige Niveau zurück", habe Rohstoff-Experte Carsten Fritsch von der Commerzbank geschrieben.Die Explosion sei in eine Zeit mit angespanntem Angebot gefallen. Schon seit Wochen bleibe der Ölverbund OPEC+ mit seiner Produktion hinter den Erwartungen zurück. Hinzu kämen Spannungen zwischen den jemenitischen Huthi und einer gegnerischen Koalition, angeführt von dem Ölriesen Saudi-Arabien. Zugleich werde die Nachfrage durch die Omikron-Welle des Coronavirus weniger stark beeinträchtigt als ursprünglich befürchtet.Ähnlich habe sich am Mittwoch die Energieagentur IEA geäußert. Das globale Ölangebot gehe zurück, während die Nachfrage in Richtung Vor-Pandemie-Niveau steige, habe die IEA in Paris mitgeteilt. Das Ölkartell OPEC habe in seinem Monatsbericht vom Dienstag ebenfalls von einer robusten Erdölnachfrage gesprochen.Anleger können bei den beiden Blue Chips nach wie vor an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 36,00 Euro (TotalEnergies) sowie 3,40 Euro (BP) belassen werden. (Analyse vom 20.01.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: