Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

41,935 EUR +3,26% (01.12.2021, 17:39)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



NASDAQ OTC-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (01.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Nach einigen sehr schwierigen Handelstagen hätten sich die Kurse von TotalEnergies & Co wieder etwas erholen können. Denn die Ölpreise hätten sich am Mittwoch zu Beginn eines Treffens des Ölverbunds OPEC+ etwas von jüngsten Kursverlusten erholt. In den vergangenen Tagen seien sie teils erheblich unter Druck geraten. Auslöser sei die neuentdeckte Corona-Variante namens Omikron gewesen, von der neue Corona-Beschränkungen mit entsprechender konjunktureller Belastung ausgehen könnten. Zusätzliche Belastung sei zuletzt von der US-Notenbank gekommen, die trotz neuer Corona-Ängste über eine raschere geldpolitische Straffung nachdenke.Zunehmend im Fokus stehe ein Treffen großer Förderländer, das für Mittwoch und Donnerstag angesetzt sei. Es gehe um die kurzfristige Förderpolitik der OPEC+. Angesichts der neuen Corona-Sorgen und zusätzlichen Angebots durch die Freigabe von Notreserven großer Verbrauchsländer würden es Beobachter für möglich halten, dass die 23 Produktionsländer weitere Förderausweitungen zunächst aussetzen würden. Seit Sommer sei die Förderung im Zuge der Corona-Erholung schrittweise erhöht worden. Mit einer Entscheidung der OPEC+ werde am Donnerstag gerechnet.Die Perspeketiven für TotalEnergies seien weiterhin gut. Der französische Konzern habe sich clever im Bereich der Erneuerbaren Energien und anderen Zukunftsmärkten positioniert. Die Kostenstruktur sei stark, die Bilanz solide, die Bewertung mit einem KGV von 8 günstig und die Dividendenrendite mit knapp 6% sehr hoch. Anleger könnten weiter zugreifen (Stopp: 33 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:XETRA-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:41,955 EUR +0,21% (01.12.2021, 17:35)