Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

51,30 EUR +2,21% (01.02.2022, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

51,30 EUR +2,15% (01.02.2022, 17:39)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



NASDAQ OTC-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (01.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Die Preise für Erdöl würden am Dienstag auf der Stelle treten, doch die 90 USD schienen fest im Visier von WTI-Öl sein. Die Investitionen in neue Projekte seien von den Erdölmultis in den vergangenen Jahren zurückgefahren worden. Doch heute gehe ein neues Großprojekt ans Netz.Ein milliardenschweres Projekt zur Förderung von Erdöl in Uganda und Tansania unter Beteiligung des französischen Ölriesen TotalEnergies sei gestartet. In Kampala habe es dazu eine Eröffnungszeremonie gegeben, habe der in Paris ansässige Konzern mitgeteilt. Total halte an dem Vorhaben mit rund 57% den größten Anteil. Auch beteiligt seien die China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) mit einem Anteil von rund 28% und die Uganda National Oil Company (UNOC) mit etwa 15%. Das Investitionsvolumen betrage Total zufolge insgesamt etwa 10 Mrd. USD.Das Öl solle in einer neuen, 1.445 Kilometer langen Pipeline von Ölfeldern in der Nähe des Albertsees im Westen Ugandas durch Tansania bis zum Indischen Ozean gebracht und von dem tansanischen Hafen Tanga aus verschifft werden. Man hoffe auf eine Fördermenge von 230.000 Barrel pro Tag. Bereits 2025 solle das erste Öl exportiert werden.TotalEnergeies habe außerdem mitgeteilt, sich für die Biodiversität in der Region einsetzen zu wollen. Im vergangenen Jahr hätten zahlreiche Nichtregierungsorganisationen gefordert, das Projekt nicht zu finanzieren. Umweltschützer hätten vor einer Verschmutzung ugandischer Seen und einer möglichen Zerstörung der Lebensräume seltener Tierarten gewarnt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können:TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link