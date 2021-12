XETRA-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

43,55 EUR +0,11% (14.12.2021, 14:21)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

43,565 EUR +0,25% (14.12.2021, 14:23)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



NASDAQ OTC-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, EN Paris: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (14.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, EN Paris: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Zwar würden die Ölpreise seit einigen Wochen praktisch fast gar nicht mehr von der Stelle kommen. Doch das aktuelle Preisniveau beschere Energiegiganten wie etwa TotalEnergies oder Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M) ein hervorragendes Marktumfeld, um üppige Gewinne einzufahren. So habe die Investmentbank Jefferies ausgerechnet, dass der Ölsektor 65 Prozent seines Börsenwertes als Free Cashflow erwirtschaften dürfte.Dementsprechend habe sich Analyst Giacomo Romeo für die Branchenvertreter im Hinblick auf das kommende Jahr bzw. die kommenden Jahre sehr positiv gestimmt gezeigt. Er erwarte, dass sich dies in stattlichen Ausschüttungen an die Aktionäre widerspiegeln dürfte.Bei Shell sei das Kursziel von 2.000 auf 2.200 Britische Pence (umgerechnet 25,80 Euro) angehoben worden, woraus sich Aufwärtspotenzial von 36 Prozent errechne. Romeo erwarte bei der Aktie des britisch-niederländischen Energieriesen sogar eine noch bessere Performance als bei den meisten Konkurrenten.Bei TotalEnergies habe Romeo indes die starke Bilanz gelobt und habe das Kursziel noch deutlicher erhöht - von 47,00 auf 53,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: