Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, EN Paris: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (22.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, EN Paris: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Im Zuge des jüngsten Ölpreisrückgangs hätten sich die Chartbilder bei vielen großen Öl- und Gasproduzenten zuletzt deutlich eingetrübt. Sehr robust hätten sich hingegen zuletzt die Anteilscheine des französischen Energieriesen TotalEnergies präsentiert. Die Dividendenpapiere stünden nun sogar kurz vor einem frischen Kaufsignal.Dafür müsste der Kurs zunächst das Zwischenhoch bei 44,60 Euro aus dem Weg räumen. Der nächste Widerstand wäre dann das bisherige Jahreshoch bei 45,16 Euro. Sollte auch diese Hürde genommen werden, wäre rein charttechnisch betrachtet der Weg nach oben vorerst frei. Die nächsten ernstzunehmenden Widerstände lägen dann erst wieder im Bereich über der Marke von 50,00 Euro.Die Aktie von TotalEnergies bliebe für den "Aktionär" der Favorit im Energiesektor. Die Franzosen würden durch eine gute Kostenstruktur, eine sehr solide Bilanz und eine breite Aufstellung in zahlreichen Zukunftsmärkten wie Erneuerbaren Energien und Co bestechen. Zudem sei die Aktie mit einem KGV von 8 günstig bewertet, biete eine üppige Dividendenrendite von mehr als sechs Prozent und sei aktuell noch charttechnisch spannend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link