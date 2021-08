Kursziel

TotalEnergies-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 52,00 Buy Kepler Cheuvreux Bertrand Hodee 02.08.2021 43,00 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 30.07.2021 55,00 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 30.07.2021 51,00 Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 29.07.2021 - Halten Raiffeisen Bank International A Bernd Maurer, Oleg Galbur 29.07.2021 50,00 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 29.07.2021

Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (16.08.2021/ac/a/a)







Paris (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 55,00 oder 43,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur TotalEnergies-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die TotalEnergies SE hat am 29. Juli die Zahlen zum zweiten Quartal 2021 veröffentlicht.Wie der Aktienanalyse der Raiffeisen Bank International AG vom 29. Juli zu entnehmen ist, habe TotalEnergies ein bereinigtes operatives Ergebnis von 4,0 Mrd. USD (16% höher als in Q1/21) gemeldet und damit den Marktkonsens um 5% übertroffen. Das über den Erwartungen liegende Ergebnis sei vor allem auf günstigere Öl- und Gaspreise sowie höhere Margen in der Petrochemie zurückzuführen. Der operative Cashflow habe mit 6,4 Mrd. USD ebenfalls leicht über den Markterwartungen gelegen. Die Dividende für das zweite Quartal sei bei 0,66 EUR je Aktie belassen worden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der TotalEnergies-Aktie anbelangt, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Kepler Cheuvreux. Die Investmentbank hat das Kursziel für den Titel von 50 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Analyst Bertrand Hodee lobte in einer am 2. August vorliegenden Studie die guten Ergebnisse des Energiekonzerns im zweiten Quartal.Die niedrigste Kursprognose für TotalEnergies kommt dagegen von Berenberg: Die Privatbank hat das Kursziel für die Aktie des Ölkonzerns von 43 Euro in Aussicht gestellt und die Einstufung auf "hold" belassen. Der Energiekonzern habe die Erwartungen im zweiten Quartal solide übertroffen, schrieb Analyst Henry Tarr in einer Studie vom 30. Juli.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur TotalEnergies-Aktie?Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: