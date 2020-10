Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenauftakt sorgten einmal mehr Titel aus dem Technologiesektor für Furore, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Titel des Flugzeugbauers Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) hätten dem Gesamtmarkt mit einem leichten Plus hinterhergehinkt. Auf einer Branchenkonferenz habe CEO Bricker von der Billigfluggesellschaft Sun Country erläutert, dass Boeings Angebot zur Lieferung von neuen Maschinen des Typs 737 Max nicht mit den Offerten des Gebrauchtmarktes mithalten könnten. Wegen des globalen Einbruchs des Flugverkehrs im Zuge der Corona-Krise würden gewaltige Kapazitäten vom Markt genommen und Flugzeuge daher stillgelegt. Dieses Überangebot an gebrauchten Maschinen drücke auf die Preise am Sekundärmarkt, zumal es derzeit auch kaum Abnehmer für diese Flugzeuge gebe.Neben den beiden Großbanken JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) präsentiert heute u.a. auch der Pharma-Riese Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. (13.10.2020/ac/a/m)