NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

154,98 USD +28,95% (18.09.2018, 22:00)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (19.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Vor exakt zwei Monaten sei Tilray an die Börse gegangen. Vor dem IPO hätten nur Branchenkenner von dem Cannabis-Unternehmen gehört, mittlerweile sei die Tilray-Aktie in aller Munde. Ausgehend vom Ausgabepreis von 17 Dollar (!) sei der Titel auf dem besten Wege sich zum Tenbagger (1.000 Prozent Performance) zu entwickeln. Im regulären Handel habe das Papier gestern ein neues Rekordhoch bei 155,10 Dollar markiert und vorbörslich gehe erneut die Post ab. Die Bewertung sei jedoch mittlerweile jenseits von Gut und Böse.Eine scharfe Korrektur der Tilray-Aktie sei nur eine Frage der Zeit. Interessierte Anleger sollten nicht auf den vorbeirauschenden Zug aufspringen und abwarten. "Der Aktionär" behalte das spannende Papier im Auge. Das Kauflimit bleibe weiterhin bei 45 Euro, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:184,50 EUR +38,98% (19.09.2018, 13:49)