Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (08.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.US-Präsident Donald Trump setze Justizminister Jeff Sessions vor die Tür. Im Anschluss würden Cannabis-Titel wie Tilray, Canopy und Aurora stark zulegen. Der Grund: Jeff Sessions sei ein strikter Gegner der Marihuana-Industrie gewesen. Nachdem Sessions seinen Posten geräumt habe, würden die Karten bezüglich der Legalisierung von Marihuana in den USA neu gemischt.Den größten Kursgewinn habe die Aktie von Tilray verbucht. Plus 31 Prozent! Die Ausgangslage bleibe spannend, denn am 13. November werde Tilray die Q3-Zahlen präsentieren. Anleger sollten auf Aussagen von CEO Brendan Kennedy warten, was die kommenden Monate betreffe.Aufgepasst: 75 Prozent der Aktien von Tilray befinden sich in festen Händen, der Streubesitz ist somit gering und der Titel dementsprechend weitaus volatiler im Vergleich zu Canopy Growth und Aurora oder Aphria, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2018)Börsenplätze Tilray-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:124,08 EUR +1,89% (08.11.2018, 11:52)