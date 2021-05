Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

13,45 EUR +14,71% (07.05.2021, 21:12)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

16,28 USD +15,05% (07.05.2021, 20:57)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (07.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Tilray-Aktie (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tilray-Aktie habe eine spektakuläre Handelswoche hinter sich. Nachdem der Wert von Montag bis Donnerstag knapp 25 Prozent verloren habe, stehe er heute mit rund 20 Prozent wieder im Plus. Auslöser sei eine neue Analysten-Empfehlung gewesen. Aus charttechnischer Sicht habe der Titel heute damit Kurve gekratzt und eine wichtige Marke verteidigt.Am vergangenen Freitag hätten die Aktionäre in einer Sondersitzung für die geplante Fusion mit Aphria (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker-Symbol Deutschland: 10E, NASDAQ-Symbol: APHA) gestimmt und damit den Weg für die Schaffung des weltweit größten Cannabisunternehmens (gemessen am Umsatz) geebnet. Der Abschluss der Transaktion werde für das zweite Quartal erwartet. Die Tilray-Aktie sei trotz des Deals auf Talfahrt gegangen und habe sich gefährlich nahe der 200-Tage-Linie genähert, die bei 13,35 Dollar verlaufen sei.Heute habe Jefferies Tilray doppelt hochgestuft und gesagt, die Kombination mit dem Cannabis-Unternehmen Aphria sei "das perfekte Match". "Wenn die vollständige Legalisierung auf Bundesebene kommt, wird die Infrastruktur, der Markenwert und die Bekanntheit aus seinen breiter Geschäftsbereichen (Hanf-Lebensmittel/CBD/Alkohol) dann ebenfalls von Vorteil sein", habe der Analyst von Jefferies hinzugefügt.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte daran. Die Börsen­medien AG hat mit Vontobel als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsen­medien AG Vontobel eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Vontobel Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tilray-Aktie: