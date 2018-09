Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (28.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Die Achterbahnfahrt bei dem Wertpapier gehe weiter. Nachdem es zwischenzeitlich mehr als zwei Drittel in der Spitze verloren habe, drehe der Pot-Stock wieder auf - gestern habe es bei 131,30 USD 14,7% höher gelegen.Dieser Kurssprung sei GW Pharma und der DEA (Official Drug Enforcement Administration) zu verdanken. Dies strahle positiv auf Tilray ab. Denn Tilray möchte sich als Lieferant von Cannabis für die Pharma-Industrie etablieren. Dies unterfüttere der Deal mit der Novartis-Division Sandoz, den der Marihuana-Produzent schon im März dieses Jahres geschlossen habe. Daher komme die überraschend lockere Einstufung von GW Pharma's Epidiolex, welches auf Cannabidiol (CBD) basiere, wie gerufen. Einen Tag zuvor habe Tilray einen Vertrag mit 7Acres, einer Tochtergesellschaft von Supreme Cannabis, schließen können.Der wilde Ritt werde sich in den kommenden Tagen und Wochen bei Tilray fortsetzen. Weiterhin sei eine Vielzahl an Shortsellern bei Tilray involviert. Und das bei einem geringen Freefloat von knapp 24%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tilray-Aktie: