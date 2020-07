NYSE-Aktienkurs Thor Industries-Aktie:

Kurzprofil Thor Industries Inc.:



Thor Industries Inc. (ISIN: US8851601018, WKN: 872478, Ticker-Symbol: TIV, NYSE-Symbol: THO) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Wohnmobilen. Das Unternehmen vertreibt abschleppbare und motorisierte Wohnmobile über seine Tochterfirmen wie Airstream, Heartland RV, Jayco und weitere. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Elkhart (Indiana). (31.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thor Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Thor Industries Inc. (ISIN: US8851601018, WKN: 872478, Ticker-Symbol: TIV, NYSE-Symbol: THO) unter die Lupe.Der Trend gehe Richtung Camping. Laut Kraftfahrt-Bundesamt hätten die Neuzulassungen bei Wohnmobilen im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 65% zugelegt. Die Übernahme des europäischen Marktführers für Wohnmobile Hymer für 2,1 Mrd. USD sei der größte Zukauf in der Firmengeschichte von Thor Industries gewesen. Ein genialer Schachzug des Managements von Thor Industries, erhalte man dadurch Zugang zum europäischen Markt für Campingmobile.Die Thor Industries-Aktie besteche in den letzten Wochen durch Relative Stärke. Aus technischer Sicht befinde sich das Papier noch in der Konsolidierungsphase. Nehme der Titel das letzte Hoch bei 119,13 USD, sei es durchaus möglich, dass die Thor Industries-Aktie das Allzeithoch vom 24. Januar 2018 bei 154,02 USD in Angriff nehme. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2020)Börsenplätze Thor Industries-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Thor Industries-Aktie:98,05 EUR +0,39% (31.07.2020, 15:02)