Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (08.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) unter die Lupe.Die hochvolatile Aktie des Reisekonzerns ziehe aktuell weiterhin die Privatanleger in ihren Bann. Nachdem sich die Papiere innerhalb eines Jahres um sage und schreibe 97 Prozent verbilligt hätten, sei kürzlich eine Verdreifachung geglückt.Für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2019/20 würden Analysten derzeit mit einem Umsatzverlust von 9,6 auf 9,1 Mrd. Pfund rechnen. Der Verlust dürfte von 163 auf 562 Mio. Pfund (0,20 Pfund bzw. 0,22 Euro je Aktie) ausgeweitet werden.Für das kommende Fiskaljahr würden die Experten dank der dann hoffentlich wegfallenden Brexit-Risiken mit einer Besserung der Zahlen rechnen. So sollten die Erlöse zumindest wieder auf 9,3 Mrd. Pfund erhöht werden. Der Nettoverlust dürfte demnach auf etwa 10 Mio. Pfund (0,01 Pfund pro Anteilschein) eingedämmt werden. Allerdings gebe es hier zu bedenken, dass eine derartige Verbesserung der Geschäftszahlen auch jeweils vor den Geschäftsjahren 2017/18 und 2018/19 ursprünglich in Aussicht gestellt worden seien - es sei jedoch ganz anders gekommen .Die Thomas Cook-Aktie ist kein Investment, sondern ein reiner Zock, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link