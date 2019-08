London Stock Exchange-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

8,20 GBp -4,85% (21.08.2019, 15:29)



ISIN Thomas Cook-Aktie:

GB00B1VYCH82



WKN Thomas Cook-Aktie:

A0MR3W



Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCKGF



Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (21.08.2019/ac/a/a)



Die Verhandlungen mit dem chinesischen Investor Fosun seien schwieriger als erwartet. Nach dem Kursanstieg von 20%, habe die gestrige Aussage von Fosun-CEO Qian Jinnong das Papier zum Einstürzen gebrecht. Er spreche von "Hürden" bei der Übernahme. Insbesondere seien die Prioritäten unterschiedlich. Es müsse noch intensiv verhandelt werden bevor der Touristikkonzern knapp eine 1 Mrd. USD investiere. Einen Rückzug könne Jinnong zurzeit nicht ausschließen.Fosun zeige zwar ernsthaftes Interesse an Thomas Cook, jedoch löse die Übernahme nicht automatisch die Probleme im operativen Geschäft. Außerdem werde sich der Besitz der bereits investierten Anleger bis hin zur Bedeutungslosigkeit verwässern. "Der Aktionär" rate weiterhin vom Kauf der Thomas Cook-Aktie ab, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2019)