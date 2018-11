Börse Stuttgart-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

0,4188 EUR -23,85% (27.11.2018, 12:04)



London Stock Exchange-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

36,72 GBp -24,35% (27.11.2018, 12:05)



ISIN Thomas Cook-Aktie:

GB00B1VYCH82



WKN Thomas Cook-Aktie:

A0MR3W



Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Thomas Cook-Aktie:

TCKGF



Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (27.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) unter die Lupe.Der heiße Sommer habe es für viele Menschen in Europa überflüssig gemacht, mit Thomas Cook, TUI und Co "in die Sonne" zu fliegen. Infolgedessen habe sich das Geschäft für die Touristikkonzerne wenig berauschend entwickelt. Nun habe Thomas Cook die Bilanz präsentiert - und der Titel verliere satte 27 Prozent!Denn der operative Gewinn von Thomas Cook sei von 308 auf 250 Millionen Britische Pfund zurückgegangen und habe damit sogar noch unter der erst im September bereits zum zweiten Mal gesenkten Prognose gelegen. Zudem sei den Aktionären die Dividende komplett gestrichen worden.Der Chart der Thomas Cook-Aktie ist derzeit ein wahres Bild des Grauens, Anleger sollten hier nicht ins fallende Messer greifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2018)Börsenplätze Thomas Cook-Aktie: