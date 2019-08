Tradegate-Aktienkurs Thomas Cook-Aktie:

Kurzprofil Thomas Cook plc:



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (19.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) unter die Lupe.Gute Nachrichten von einem Großaktionär des ums Überleben kämpfenden Reisekonzerns würden der Thomas-Cook-Aktie heute zu einem Kurssprung verhelfen. Die Fosun Tourism Group - der Holiday-Arm des Thomas Cook-Großaktionärs Fosun International – habe mitgeteilt, dass man im ersten Halbjahr 2019 den Swing in die schwarzen Zahlen geschafft habe.Derweil Thomas Cook treibe die Pläne für seine Rettung voran. Die faktische Übernahme durch den chinesischen Fosun-Konzern und die Banken samt 750 Mio. GBP an frischem Geld sollten Anfang Oktober umgesetzt werden, habe Europas zweitgrößter Reiseveranstalter mit Marken wie Neckermann Reisen und dem deutschen Ferienflieger Condor in der vergangenen Woche mitgeteilt. Außerdem sollten die Anleihegläubiger jetzt zusätzlich 150 Mio. GBP zuschießen.Thomas Cook habe durch die Nachrichten um den chinesischen Großaktionär Fosun ein wenig Rückenwind bekommen. Die Briten dürften aber weiterhin ums finanzielle Überleben bangen. Denn weder die Auswirkungen des Handelsstreits noch des Brexit seien derzeit absehbar. Nur Hasadeure könnten bereits jetzt dort einsteigen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2019)Börsenplätze Thomas Cook-Aktie: