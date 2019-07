Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (18.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) unter die Lupe.Es sei ein wahrhaft erschreckender Chartverlauf: Innerhalb eines Jahres habe die Aktie von Thomas Cook über 90 Prozent an Wert verloren. Seit dem im Mai 2018 markierten Zwischenhoch seien es sogar schon fast 97 Prozent. Sei nun für mutige Anleger mit einem langen Atem die Zeit für eine Gegenbewegung gekommen?Durch den geplanten Deal mit dem chinesischen Mischkonzern Fosun, der bereits 18 Prozent an Thomas Cook halte, seien zumindest die Chancen erheblich gestiegen, dass der hochverschuldete Touristikkonzern die Pleite noch abwenden könne. Allerdings solle die Rettung in Form einer äußerst umfangreichen Kapitalerhöhung abgewickelt werden.Demnach solle Fosun zusammen mit einigen Banken 750 Millionen Pfund bereitstellen. Fosun wolle dabei auch die Mehrheit am Unternehmen übernehmen. Das bedeute die Ausgabe neuer Aktien. Dadurch würde wiederum der Wert des gesamten Konzerns Thomas Cook künftig auf weitaus mehr Aktien verteilt werden als bisher (knapp 1,5 Milliarden Anteile). Dementsprechend sei der Kurs vergangene Woche um fast 60 Prozent eingeknickt.Thomas-Cook-Chef Peter Fankhauser habe daher betont: "Das geht zwar auf Kosten der bisherigen Aktionäre, von denen uns viele seit Jahren unterstützt haben. Aber der Vorschlag ist eine pragmatische und verantwortliche Lösung, die uns die Mittel gibt, die Zukunft von Thomas Cook zu sichern."Natürlich bestehe die Möglichkeit, dass es beim Zockerpapier zwischenzeitlich zu einer kräftigen Gegenbewegung komme.Doch angesichts der Vielzahl an Problemen und Unwägbarkeiten sowie der enormen Verwässerung der Anteile rät Thorsten Küfner von "Der Aktionär" Anlegern weiterhin dazu, einen Bogen um die Aktie von Thomas Cook zu machen. Wer die Anteile noch im Depot habe, sollte sich die Frage stellen, ob ein Ende mit Schrecken nicht doch besser sei als ein Schrecken ohne Ende. (Analyse vom 18.07.2019)