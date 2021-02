Börsenplätze The Trade Desk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:

700,40 EUR +28,35% (04.02.2021, 17:05)



Nasdaq-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:

816,99 USD +26,22% (04.02.2021, 16:50)



ISIN The Trade Desk-Aktie:

US88339J1051



WKN The Trade Desk-Aktie:

A2ARCV



Ticker-Symbol The Trade Desk-Aktie:

TT8



Nasdaq-Symbol The Trade Desk-Aktie:

TTD



Kurzprofil The Trade Desk Inc. (A):



The Trade Desk (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) ist ein Unternehmen aus den USA. The Trade Desk ist eine Cloud-basierte Technologieplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, die Verhaltensweisen ihrer Kunden für Anzeigen auf digitalen Plattformen zu optimieren. (04.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für digitale Werbetechnik The Trade Desk Inc. (TTD) (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) unter die Lupe.Bereits im dritten Quartal habe The Trade Desk die Markterwartungen pulverisiert. 2021 dürfte das Umsatz- und Gewinnwachstum beim Software-Anbieter für gezielte Online-Werbung weiter zulegen, denn der globale Werbemarkt befinde sich nach dem Krisenjahr 2020 wieder im Aufwind.Im laufenden Jahr dürfte sich der globale Werbemarkt wieder erholen: Laut dem Medienberatungsunternehmen Dentsu Aegis Network werde der weltweite Markt für Displaywerbung im Jahr 2021 um 8% zulegen, nach einem Rückgang um 3% im Jahr 2020. Gleichzeitig solle das globale Geschäft mit Online-Video-Werbung um 10% wachsen, nach einem Minus von 2% im Vorjahr.Für The Trade Desk seien die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr damit gegeben. Bereits im dritten Quartal sei der Umsatz um 32% geklettert und der Gewinn habe sich mehr als verdoppelt. Damit habe das US-Unternehmen die Markterwartungen deutlich übertroffen. Wann die Zahlen zum letzten Quartal veröffentlicht würden, stehe noch nicht fest.Mittlerweile habe sich das Chartbild allerdings wieder aufgehellt: Während der MACD-Indikator bereits ein Kaufsignal generiert habe, notiere die The Trade Desk-Aktie nur noch knapp unterhalb der 50-Tage-Linie bei 846,56 USD. Bei einem Sprung darüber liefere sie ein weiteres Kaufsignal. Gelinge es im Anschluss, das November-Zwischenhoch bei 847,50 USD zu überwinden, dürfte das Papier die 900-USD-Marke ansteuern.The Trade Desk sei gut durch das Krisenjahr 2020 gekommen und dürfte auch 2021 weiter wachsen. Bereits investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lasssen, Neueinsteiger könnten bei einem Sprung über die 50-Tage-Linie auf Schlusskursbasis zugreifen. Ein Stopp bei 600 Euro sichere nach unten ab, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link