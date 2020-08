Nasdaq-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:

467,50 USD -5,21% (10.08.2020, 21:22)



ISIN: US88339J1051

US88339J1051



WKN: A2ARCV

A2ARCV



Ticker-Symbol: TT8

TT8



Nasdaq-Symbol: TTD

TTD



Kurzprofil The Trade Desk Inc. (A):



The Trade Desk (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) ist ein Unternehmen aus den USA. The Trade Desk ist eine Cloud-basierte Technologieplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, die Verhaltensweisen ihrer Kunden für Anzeigen auf digitalen Plattformen zu optimieren. (10.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für digitale Werbetechnik The Trade Desk Inc. (TTD) (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) unter die Lupe.Der Anbieter von Programmatic Advertising habe für das zweite Quartal starke Zahlen vorgelegt und die Investoren überzeugt. Die The Trade Desk-Aktie habe am Freitag mit einem Kurssprung auf 430 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Das Papier sei nach wie vor für Anleger interessant, die an einer heißen Wachstumsstory partizipieren möchten. Die Börse sehe mittlerweile die fundierte Wachstumsentwicklung des US-Unternehmens. Die Zahl der TTD-Kunden steige kontinuierlich und der Gesamtmarkt wachse weiterhin mit hohem Tempo.Die Quartalszahlen würden die Einschätzung des "Aktionärs" bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung von The Trade Desk bestätigen. Anleger sollten investiert bleiben und Gewinne laufen lassen, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2020)Börsenplätze The Trade Desk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:398,00 EUR -4,97% (10.08.2020, 21:18)