Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze The Social Chain-Aktie:



Xetra-Aktienkurs The Social Chain-Aktie:

20,20 EUR -0,98% (24.10.2019, 13:50)



ISIN The Social Chain-Aktie:

DE000A1YC996



WKN The Social Chain-Aktie:

A1YC99



Ticker-Symbol The Social Chain-Aktie:

PU11



Kurzprofil The Social Chain AG:



Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) Social Media und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von Social Media Brands. Social Chain hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München. Das neue Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Geführt wird Social Chain gemeinsam von Holger Hansen, Wanja S. Oberhof und Steven Bartlett. Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Georg Kofler, der langjährige Vorstandsvorsitzende von ProSieben und Premiere. Die Aktien werden auf XETRA und an der Börse Düsseldorf gehandelt. Mehr Informationen unter www.socialchain.com. (24.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Social Chain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wundersame Geldvermehrung: Der aus der Höhle der Löwen bekannte Investor Georg Kofler (vormals Premiere, ProSieben, Kofler Energies) sorge für Aufsehen an der Börse. Doch es gebe viele offene Fragen - die Aktie seiner The Social Chain Group AG (vormals Lumaland) sei aufgrund der hohen Bewertung aktuell kein guter Deal.Mit einem Deal zum Millionär oder aber sich vor aller Augen blamieren. Wenn Gründer in der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" vor drei Millionen Menschen pitchen würden, müssten Idee und Preis der Start-ups stimmen - sonst würden die Löwen knurren. Investor Georg Kofler habe erst jüngst vor laufenden Kameras zwei Gründer als "obergierige Kapitalisten" angefaucht. Jetzt würden sich die Rollen ändern. Juror Kofler betrete mit "The Social Chain" selbst die größte Löwengrube der Welt, die Börse, und hoffe als Großaktionär (47 Prozent), dass seine Idee bei den Investoren ankomme. Doch schon das Setting werfe Fragen auf.Erste Pflicht für Gründer: möglichst offen und transparent die Situation darstellen. Denn das neue Social-Media-Unternehmen sei im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung durch die Einbringung der The Social Chain AG in die bisher an der Börse nur bedingt erfolgreiche Lumaland AG hervorgegangen.Trends seien schnelllebig, der E-Commerce wettbewerbsintensiv. "Wo ist der USP?", sei eine beliebte Frage der TV-Löwen. So habe die Lumaland AG im ersten Halbjahr 2019 bei stagnierendem Umsatz von 22 Millionen einen Verlust von einer Million eingefahren. Der Buchwert der AG habe sich auf 3,9 Millionen Euro mehr als halbiert. Doch dann sei die Einbringung der The Social Chain AG über eine Sachkapitalerhöhung gekommen. Bewertet worden sei diese im Zuge der Ausgabe von 5,85 Millionen neuen Aktien zu 15,54 Euro mit 91 Millionen Euro. Das wirft Fragen auf - Nicht nur, weil der Ausgabepreis der neuen Aktien ganz erheblich über der damaligen Notiz der Lumaland-Papiere lag, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.10.2019)