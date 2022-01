Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, vergibt für die The NAGA Group-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 19.01.2022)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) weiterhin zu kaufen.Gemäß vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 habe die The NAGA Group AG (kurz: NAGA) erwartungsgemäß ein deutliches Umsatzwachstum erreicht. Gegenüber dem Vorjahr sei der Konzernumsatz auf 55,3 Mio. EUR (VJ: 24,35 Mio. EUR) mehr als verdoppelt und damit gleichzeitig sowohl die ursprüngliche Guidance (Umsatzguidance: 50 bis 52 Mio. EUR) als auch die Umsatzschätzungen der Analysten der GBC AG (GBC-Prognose: 54,06 Mio. EUR) übertroffen worden.Auch beim vorläufigen EBITDA in Höhe von 12,8 Mio. EUR (VJ: 6,57 Mio. EUR) sei ein deutlicher Anstieg erreicht worden. Da jedoch die bewussten Investitionen in Kundenwachstum zu höheren Marketingaufwendungen geführt hätten, habe das vorläufige EBITDA leicht unter der ursprünglichen EBITDA-Guidance (13 - 15 Mio. EUR) sowie unterhalb der Schätzung der Analysten der GBC AG (GBC-Prognose: 14,39 Mio. EUR) gelegen.Wie erwartet, habe die Gesellschaft dabei nicht nur von den für Online-Broker günstigen Marktvorgaben profitiert, durch die umgesetzte Fokussierung auf das Kerngeschäft sowie die ausgeweiteten Marketingaktivitäten hätten zum Erfolg beigetragen. Insgesamt habe sich das Handelsvolumen von 121 Mrd. EUR (2020) auf über 250 Mio. EUR (2021) verdoppelt und die Neukundenzahl habe deutlich auf 277.000 (VJ: 122.000) angehoben werden können. Produktseitig sei beispielsweise NAGA Pay in den Markt eingeführt worden, womit die Kunden stärker in die NAGA-Produktwelt eingebunden werden sollten.Für das laufende Geschäftsjahr habe die Gesellschaft, neben der geplanten Fortsetzung der internationalen Expansion, die Einführung neuer Produkte angekündigt. Im ersten Quartal 2022 solle mit NAGAX eine neue Social-Trading-Plattform mit Fokus auf Kryptowährungen in den Markt eingeführt werden. Gemäß eigenen Angaben solle dabei jeder Nutzerbeitrag auf der Plattform automatisch in einen NFT umwandelt werden, welcher monetarisiert werden könne. Darüber hinaus biete NAGA seit Ende 2021 ausgewählten Partnerunternehmen ihre Technologie im Rahmen einer White-Label-Lösung als SaaS-Modell an. Hierdurch solle weiteres Geschäft generiert werden.Auf dieser Basis habe die Gesellschaft im November 2021 erstmals eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2022 publiziert. Dabei werde ein Konzernumsatz in Höhe von 95 bis 105 Mio. EUR und ein EBITDA zwischen 25 und 30 Mio. EUR erwartet. Beide Werte lägen jeweils deutlich oberhalb der bisherigen Prognose der Analysten der GBC AG. Die Analysten der GBC AG würden ihre Schätzungen an die Unternehmens-Guidance anpassen und damit ihre Umsatzschätzung auf 96,78 Mio. EUR (bisher: 81,10 Mio. EUR) und ihre EBITDA-Prognose auf 25,48 Mio. EUR (bisher: 16,99 Mio. EUR) deutlich anheben. Aufgrund dieser höheren Basis würden die Analysten der GBC AG auch ihre 2023er Schätzungen anheben.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells der Analysten der GBC AG ergebe sich daraus, unter Berücksichtigung der letzten Kapitalerhöhung, ein neues Kursziel in Höhe von 12,75 EUR (bisher: 11,70 EUR).