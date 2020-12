Tradegate-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

3,56 EUR +5,33% (16.12.2020, 16:29)



Xetra-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

3,54 EUR +5,36% (16.12.2020, 16:29)



ISIN The NAGA Group-Aktie:

DE000A161NR7



WKN The NAGA Group-Aktie:

A161NR



Ticker-Symbol The NAGA Group-Aktie:

N4G



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (16.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) und erhöht das Kursziel von 4,40 auf 5,30 Euro.Auch im vierten Quartal 2020 setze sich die dynamische Entwicklung von NAGA weiter fort. Das Unternehmen habe für den Oktober (645 Tsd.) und den November (680 Tsd.) jeweils neue Monats-Rekordwerte für die Zahl der ausgeführten Transaktionen gemeldet. Damit zeichne sich ab, dass kumuliert in den drei Schlussmonaten der bisherige Spitzenwert aus dem dritten Quartal (1,6 Mio.) übertroffen werde. Das schlage sich entsprechend im abgewickelten Handelsvolumen nieder, das mit mehr als 25 Mrd. Euro nach zwei Monaten schon rund 75 Prozent des Q3-Wertes erreicht habe. Steffen habe daraufhin seine Umsatzschätzung für 2020 noch einmal neu kalkuliert und rechne nun mit 25,7 Mio. Euro (alt: 26,1 Mio. Euro). Seine Ergebnisschätzung liege mit 3,5 Mio. Euro ebenfalls unter der letzten Taxe (4,1 Mio. Euro), da Steffen davon ausgehe, dass das Unternehmen die Ausgaben zur Forcierung des Wachstums noch etwas stärker erhöht habe, als er das bislang angenommen habe. Das dürfte sich schon in 2021 in einem weiter beschleunigten Kundenwachstum auszahlen, weshalb Steffen seine diesbezüglichen Annahmen angehoben habe, was sich auch positiv auf die Erlös- und Gewinnentwicklung auswirke.Mit der digitalen Banking-Lösung NAGA Pay sei kürzlich ein weiterer Wachstumstreiber gestartet. In den ersten drei Wochen hätten bereits mehr als 6.000 Nutzer ein Transaktionsvolumen von über 2,5 Mio. Euro generiert. Im nächsten Jahr dürfte das Volumenstark anziehen, da das Unternehmen zum Jahresanfang die aktive Vermarktung startet. Steffen erwarte aus dem mobilen Banking-Angebot weitere starke Wachstumsimpulse. Nach der positiven Entwicklung im Oktober und November und der Anhebung seiner Wachstumserwartungen für die Zeit ab 2021 habe sich das von ihm ermittelte Kursziel von 4,40 auf 5,30 Euro erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze The NAGA Group-Aktie: