The Honest Company (ISIN: US4383331067, WKN: A3CM64. NASDAQ-Symbol: HNST) ist eine Clean-Lifestyle-Marke, die ökologisch nachhaltige Produkte entwickelt und vertreibt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über digitale Vertriebskanäle und den Einzelhandel. Zu seinen Produktkategorien gehören Windeln und Feuchttücher, Haut- und Körperpflege sowie Haushalt und Wellness. Die Windeln des Unternehmens bestehen aus chlorfreiem Flockenzellstoff und anderen pflanzlichen Materialien. Zu seinen Produkten gehören Clean Conscious Diaper, Diaper Subscription und Diaper Trial.



Zu den Hautpflegeprodukten des Unternehmens gehören Reiniger, Seren, Masken, Feuchtigkeitscremes, Augencreme und Age-Defying. Zu den Haushaltsprodukten des Unternehmens gehören Conscious Cleaning, Multi-Surface Cleaner, Glass Cleaner, Bathroom Cleaner, Starter Sets, Refill Pods und Clean Home Kits. Das Unternehmen bietet ungiftige Produkte für die ganze Familie an, darunter Bade- und Hautpflegeprodukte, Haushaltsreiniger, Nahrungsergänzungsmittel, Mundpflegeprodukte, Babyprodukte und exklusive Designer-Kooperationsprodukte. Die Produkte des Unternehmens sind online unter www.honest.com erhältlich. (25.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Honest Company-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Honest Company (ISIN: US4383331067, WKN: A3CM64. NASDAQ-Symbol: HNST) unter die Lupe.Die Erwartungen seien gering gewesen und nochmals enttäuscht worden. Das von Hollywood-Star Jessica Alba mitgegründete E-Commerce-Unternehmen The Honest Company habe miserable Zahlen vorgelegt. Darüber hinaus erwarte das Management im laufenden Quartal Ergebnisse unter den Vorjahreswerten. Die Aktie breche um ein Drittel ein.Bei einem überschaubaren Umsatz von 80 Millionen Dollar habe das Unternehmen im vierten Quartal einen Verlust von 0,10 Dollar pro Aktie eingefahren. Die Erwartungen der Analysten hätten bei umgesetzten 85 Millionen Dollar und einem Verlust je Aktie von 0,07 Dollar gelegen.Ein Grund sei laut The Honest Company die geringere Nachfrage nach Desinfektions- und Reinigungsprodukten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Diese hätte zu einem 68-prozentigem Rückgang der Verkäufe im Bereich Haushalts- und Wellnessprodukte geführt, der sechs Prozent des Gesamtumsatzes im vierten Quartal ausgemacht habe.An der Börse seien die Zahlen erwartungsgemäß schlecht angekommen. Die Aktie des E-Commerce-Unternehmens sei am Freitag im US-Handel fast 30 Prozent eingebrochen. Der Kurs notiere mit 4,22 Dollar mittlerweile 73 Prozent unterhalb des Ausgabepreises zum IPO Anfang Mai 2021.The Honest Company habe zu den Gewinnern der Corona-Pandemie gezählt, könne dieses Momentum aber nicht auf Dauer halten."Der Aktionär" hatte bereits zum Börsengang des Unternehmens auf diese Gefahr hingewiesen und rät auch weiter, nicht ins fallende Messer zu greifen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 25.03.2022)