Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Bank of Thailand (BoT) hat im Juni 2020 den thailändischen Banken die Zahlung von Dividenden an ihre Aktionäre untersagt, so die Analysten von Postbank Research.



Nun würden die Währungshüter ihre Entscheidung überdenken und prüfen, ob sie den Banken die Dividendenzahlung erlauben würden, wenn diese im letzten Stresstest eine Kapitalquote von mehr als zwölf Prozent erreicht hätten. Diese Anforderung werde von den fünf großen Instituten des Landes erfüllt. Die Überlegungen für die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen seien offensichtlich weit fortgeschritten, denn die BoT habe schon weitere Kriterien veröffentlicht. Dabei dürfe die Ausschüttungsquote nicht mehr als 50 Prozent betragen und die Quote von 2019 nicht übersteigen. Das endgültige "Go" scheine nur eine Frage der Zeit zu sein. Experten hätten berechnet, dass die Banken bei Wiederaufnahme eine Dividendenrendite zwischen 2,5 und 5 Prozent erreichen könnten. (16.11.2020/ac/a/m)



