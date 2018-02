NYSE-Aktienkurs Teva Pharmaceutical-Aktie;

20,12 USD +0,15% (22.02.2018, 16:07)



ISIN Teva Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN Teva Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker Symbol Teva Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Symbol Teva Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil Teva Pharmaceutical Industries Ltd.:



Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den zehn größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (22.02.2018/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Teva Pharmaceutical-Aktie: Warren Buffett steigt ein! AktienanalyseGute Nachrichten für die gebeutelten Aktionäre von Teva (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA): Starinvestor Warren Buffett ist bei dem angeschlagenen Pharmaunternehmen eingestiegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgehe, halte Buffet über seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway einen Anteil im Wert von zuletzt rund 360 Mio. Dollar an Teva. Sofort nach Bekanntwerden der Nachricht seien die in New York gelisteten Papiere des israelischen Unternehmens um mehr als zehn Prozent nach oben gesprungen. Mit rund 20 Dollar würden die Papiere so hoch wie seit Anfang Februar nicht mehr notieren. Auch das Jahreshoch bei 22,64 Dollar rücke nun wieder ins Blickfeld.Zuletzt habe das Unternehmen wegen hoher Abschreibungen auf das US-Generikageschäft, das unter einem harten Preiskampf leide, über einen Jahresverlust von mehr als 16 Mrd. Dollar berichtet. Dazu sei der Schuldenberg durch die Übernahme des Generikaherstellers Actavis gewachsen, weshalb Teva schon im vergangenen Dezember angekündigt habe, binnen zweier Jahre 14.000 Stellen zu streichen. Mit dem Einstieg Buffetts dürften die Turnaround-Spekulationen wieder an Fahrt gewinnen. Allerdings sollten sich nur risikobereite Anleger auf Long-Investments einlassen. Denn auf dem Weg zurück zu alter Stärke sind Rückschläge wahrscheinlich, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 07/2018)Börsenplätze Teva Pharmaceutical-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Teva Pharmaceutical-Aktie:16,26 EUR -1,81% (22.02.2018, 15:58)