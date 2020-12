Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

496,20 EUR +4,39% (01.12.2020, 12:48)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

496,25 EUR +2,73% (01.12.2020, 12:33)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

567,60 USD -3,10% (30.11.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (01.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla und sein Chef Elon Musk seien seit geraumer Zeit in aller Munde - und an der Börse sei der Hersteller von Elektro-Autos nach wie vor kaum zu bremsen. Der Aktien-Höhenflug habe mit der Ankündigung des Aufstiegs in den S&P 500 sogar noch einen neue Schubkraft bekommen. Den anderen Autobauern sei Tesla mittlerweile ohnehin weit enteilt - und ein echter Crashtest sei vorerst nicht in Sicht.Im Gegenteil, Tesla drücke auf die Tube. So wolle das kalifornische Unternehmen ab Juli 2021 vor den Toren Berlins Hunderttausende Elektroautos bauen. Zunächst stünden jährlich 500.000 Autos von Model 3 und Model Y im Plan.Doch daneben solle nun in Grünheide auch die weltgrößte Batteriefabrik entstehen. Bisher produziere Tesla Batterien in Nevada, während im Stammwerk im kalifornischen Fremont der Großteil der Fahrzeuge gebaut werde. Im vergangenen Jahr habe der Autobauer auch ein Werk in der chinesischen Metropole Shanghai eröffnet.Auch wenn noch kein Bauantrag für die Batteriefabrik in Grünheide gestellt sei: In der Gigantomanie von Tesla komme der grundsätzliche Unterschied zwischen herkömmlicher Autoindustrie und dem US-Newcomer zum Ausdruck. Elon Musk könne sich die eigene Fabriklandschaft auf der grünen Wiese bauen, wie sie ihm gefalle. Volkswagen, Daimler, BMW - sie alle hätten Hunderttausende Jobs und jährlich millionenfache Autoverkäufe im Auge, wenn sie neue Elektromodelle einführen und die Fertigungslinien umrüsten würden. Darauf müsse Musk keine Rücksicht nehmen.Während die althergebrachten Autobauer mit den neuen Teil-Lockdowns vor allem in Europa zuletzt wieder eine nachlassende Nachfrage gespürt hätten, sei das Segment der für die kommenden Jahre stark geförderten Elektro- und Hybridmodelle weiter auf dem Vormarsch. Trotz der Corona-Krise halte Musk an dem Ziel fest, dieses Jahr 500.000 Fahrzeuge auszuliefern. 2019 waren es rund 367.500 Stück. In den ersten drei Quartalen seien knapp 320.000 Autos an die Kundschaft gebracht worden, 139.593 davon im vergangenen Vierteljahr.Tesla bleibe auf der Überholspur. Die Aktie des kalifornischen Elektroauto-Herstellers habe das Momentum derzeit klar auf ihrer Seite.Investierte Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2020)Mit Material von dpa-AFX