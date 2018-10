Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (29.10.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Autobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) von "halten" auf "verkaufen" herunter.Die Q3-Zahlen hätten die Analystenerwartungen und den Marktkonsensus deutlich übertroffen. Im Gegensatz zu den bisherigen Zielsetzungen seien, wie angekündigt, ein Nettogewinn sowie ein positiver freier Cashflow erreicht worden. Den Ausblick für habe Tesla 2018 bestätigt. Es würden nach Ansicht des Analysten nach wie vor Fragen bezüglich der mittelfristigen Margenentwicklung (höherer Anteil des Model 3 und neue Modelle der Konkurrenten vs. Fixkostendegression) sowie der Finanzierung der Erweiterungsinvestitionen bleiben. Zudem bleibe Diermeier nach wie vor skeptisch, dass sich Tesla erfolgreich in China (Leitmarkt der E-Mobilität) erfolgreich etablieren könne. Diermeier habe seine Prognosen angehoben.Der US-Titel sei seit der Zahlenbekanntgabe prozentual zweistellig gestiegen. Das Chance-Risiko-Profil der Tesla-Aktie habe sich trotz der Berücksichtigung der Q3-Zahlen wieder verschlechtert.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Tesla-Aktie daher von von "halten" auf "verkaufen" herab. Das Kursziel werde von 288 USD auf 320 USD erhöht. (Analyse vom 29.10.2018)