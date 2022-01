Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) gab den sechsten Quartalsrekord in Folge bei seinen Auslieferungen bekannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) habe als erstes Unternehmen eine Marktkapitalisierung von USD 3 Bio. erreicht, habe den Tag jedoch leicht darunter beendet. Die Aktien des Unternehmens hätten mit einem Plus von 2,5% bei USD 182,01 geschlossen, nachdem sie im Laufe des Tages bis auf USD 182,88 angestiegen seien.Die Aktien des US-Finanzkonzerns Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) seien um 5,7% gestiegen, auch dank positiver Analystenkommentare. (04.01.2022/ac/a/m)