Aufgrund von Problemen beim Kofferraum ruft Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hunderttausende Autos in USA und China zurück.



Konkret handele es sich um Fahrzeuge des Models 3 und Models S, bei welchen offenbar die Gefahr bestehe, dass die Rückfahrkamera aufgrund von Schäden beim Öffnen und Schließen des Kofferraums nicht richtig funktioniere.



Der Berliner Lieferdienst Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) wolle die Mehrheit am spanischen Konkurrenten Glovo übernehmen. Dafür sei eine Vereinbarung mit einer Reihe von Glovo-Aktionären unterzeichnet worden, um weitere Anteile in Höhe von 39,4% im Tausch gegen eigene Aktien zu erwerben. Der Anteil von Delivery Hero an Glovo werde damit auf über 80% steigen. (03.01.2022/ac/a/m)



