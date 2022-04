XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer trotze den globalen Problemen in der Autobranche weiter mit Rekordzahlen. Das vergangene Quartal habe Tesla ungeachtet der Lieferketten-Engpässe und coronabedingter Produktionsausfälle in China mit Bestwerten bei Umsatz und Gewinn abgeschlossen. Für 2024 peile der Konzern nun den Produktionsstart eines Robotaxis ohne Lenkrad und Pedale an. Laut CEO Elon Musk könnte eine Fahrt damit billiger als mit dem Bus sein. Sorgen mache sich Tesla jedoch um die künftige Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe wie Lithium für die Batterien.Das Robotaxi werde ein "massiver Wachstumstreiber" für Tesla sein, habe Musk gesagt. Er habe das "futuristisch aussehende" Fahrzeug jüngst beiläufig bei der Werkseröffnung in Texas angekündigt. Mehr Details werde es bei einer Präsentation im kommenden Jahr geben. Tesla müsse dafür zunächst einmal das autonome Fahren hinbekommen. Über 100.000 Tesla-Fahrer hätten zwar mittlerweile testweise Zugang zu "Full Self-Driving" als Ausbaustufe des Assistenzsystems Autopilot. Doch regelmäßig werde über Unzulänglichkeiten der Software berichtet. Musk habe sich überzeugt gezeigt, dass Teslas Projekt für einen menschenähnlichen Roboter mit dem Namen Optimus letztendlich noch mehr Wert sein werde als das Autogeschäft.Die Tesla-Aktie habe am Freitag zeitweise deutlich im Plus notiert, habe die Gewinne bis zum Handelsende allerdings wieder abgeben müssen. Das Papier habe sich aber über der insbesondere psychologisch wichtigen 1.000-USD-Marke behaupten können. Dabeibleiben, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link