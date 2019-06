Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 225,80 +2,75% (26.06.2019, 16:43)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (26.06.2019/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities:Analyst Daniel Ives vom Investmenthaus Wedbush Securities erwartet hinsichtlich der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), einem US-Hersteller von Premium-Elektroautos, laut einer Aktienanalyse weiterhin eine neutrale Kursentwicklung.Alle Augen des Marktes seien auf die Frage gerichtet, ob Tesla Inc. in den restlichen Tagen des laufenden Quartals genügend Autos ausliefern könne, um das aggressive Ziel von 90.000 bis 100.000 Einheiten zu erreichen. Die Analysten von Wedbush Securities halten ein solches Szenario für unwahrscheinlich.Analyst Daniel Ives reduziert seine Prognose zum Q2-Auslieferungsvolumen von 88.000 auf 84.000 Autos, um der Nachfrage besser gerecht zu werden.Der größte Schatten über der Tesla-Story dürfte die Fähigkeit bleiben, ob es Tesla in 2019 schaffe, die Einheitenplanung von 360.000 bis 400.000 Stück zu erfüllen. Das Narrativ drehe sich eher um die Nachfrage als die Produktion.Das Ziel, 360.000 bis 400.000 Autos in 2019 abzusetzen, gleiche einem Aufstieg auf den Mount Everest. Eine Anzahl von 350.000 Fahrzeugen scheine eher realistisch zu sein. Im Gesamtjahr 275.000 Model 3 an Kunden ausliefern zu können, wäre schon ein Erfolg. Damit würde sich das Unternehmen eine stabilere Ausgangslage für 2020 verschaffen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:198,64 Euro +2,14% (26.06.2019, 16:28)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:198,70 Euro +2,66% (26.06.2019, 16:43)