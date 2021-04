Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hat gestern Abend einen Rekord-Quartalsgewinn gemeldet und damit die Schätzungen der Analysten nach einem enormen Anstieg der Auslieferungen übertroffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Schweizer Bank UBS (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) habe heute Morgen Zahlen für das Auftaktquartal 2021 vorgelegt. Dabei habe UBS den Gewinn gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Überschattet werde das Ergebnis jedoch von den Belastungen aus der Pleite des Hedgefonds Archegos.Auffällig hätten sich gestern die Aktien im Luftfahrt- und Freizeitsektor verhalten. Jene der Fluglinien United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Symbol: UAL), Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL), Southwest Airlines (ISIN: US8447411088, WKN: 862837, Ticker-Symbol: SWN, NYSE Ticker-Symbol: LUV) und American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) hätten um bis zu 4,4% zugelegt. Die Aktien der Kreuzfahrtreederei Royal Caribbean (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) hätten 1,3% gewonnen. Auslöser sei ein Interview der "New York Times" vom Sonntag mit Ursula von der Leyen gewesen. Die EU-Kommissionspräsidentin habe gesagt, dass vollständig gegen Corona geimpfte Amerikaner vermutlich schon in diesem Sommer wieder die Länder Europas besuchen könnten. (27.04.2021/ac/a/m)