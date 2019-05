Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe seit ihrem Hoch rund 40% verloren. Die Schuld dafür könne aber nicht bei Shortsellern wie Mark Spiegel gesucht werden - die Short-Quote habe sich nicht dramatisch erhöht. Neue Statistiken würden nun den wahren Grund für den Verkaufsdruck zeigen: Einige große Fonds würden offenbar das Vertrauen in Elon Musk und den US-Elektroautobauer verlieren.Während einige große Adressen wie z.B. Fidelity Investments in diesen Tagen ihre Positionen reduzieren würden, się aber immer wieder (auch mittels Blog-Einträgen) festzustellen, dass gleichzeitig zufriedene Tesla-Kunden und -Fans emotionaler agieren würden und "gerade jetzt" ihre Positionen aufstocken würden, so Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2019)