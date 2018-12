ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (20.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, leitender Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe in diesen Tagen lange eindrucksvolle relative Stärke gezeigt. Doch nach einem erneuten Minus am Donnerstag komme das positive Chartbild etwas ins Wanken. Noch sei alles im grünen Bereich: Das Papier notiere über den wichtigen 90- und 200-Tages-Durchschnittslinien. Doch dieses Niveau bei etwa 317 Dollar sollte nun verteidigt werden. Gelinge dies, könne der nächste Anlauf auf ein neues Hoch im Chart starten. Breche dieses Kursniveau nach unten durch, seien jedoch schnell Kurse unter 300 Dollar denkbar. Wer hier mittrade, sollte also besonders in diesen Stunden einen engen Stoppkurs einsetzen.Nach den grandiosen Q3-Zahlen könnte Tesla noch einmal im vierten Quartal positiv überraschen. Morgan Stanley-Analyst Adam Jones habe jetzt geschrieben, dass die extremen Bemühungen von Tesla, möglichst viele Model 3 noch 2018 an die Kunden auszuliefern, zu einem "substanziell höherem Cash-Flow" führen könnten. In seinem "Bull-Szenario" werde der Cash-Flow im letzten Quartal doppelt so hoch sein wie im Vorquartal - was eine dicke Überraschung wäre. Doch in seinem "Basis-Szenario" rechne Jones vorsichtig: Der Free-Cash-Flow liege demnach bei 650 Millionen Dollar nach 740 Millionen Dollar im Vorquartal. Unterm Strich halte Jones zwar eine Überraschung für möglich, gebe jedoch zu bedenken, dass sich Tesla allmählich dem Höhepunkt ("Emerging Peak") beim Aktienkurs und der Stimmung nähern könnte. Viele Analysten würden warnen: 2019 reduziere sich die Förderung für Tesla-Fahrzeuge, die Model-3-Anfangseuphorie kühle ab und Konkurrenten wie Porsche würden aufwachen.Tesla bleibe hoch bewertet. Zum Vergleich: BMW stelle sechsmal so viele Autos her, sei auf dem Parkett aber weniger wert. Sobald die alteingesessenen Autobauer oder die Silicon-Valley Giganten auf den Markt für Elektro-Autos vorstoßen würden, könnte es für Tesla ungemütlich werden. Eine gefestigte Position in China kann im Verdrängungswettbewerb allerdings ein wichtiger Faktor sein, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:282,25 EUR -4,68% (20.12.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:277,63 EUR -5,05% (20.12.2018, 19:10)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:320,075 USD -3,87% (20.12.2018, 18:56)