Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla bekomme weiter Rückenwind. Vor wenigen Tagen habe der Elektroauto-Pionier starke Auslieferungszahlen für das erste Quartal vorgelegt. Im Anschluss habe die Investmentbank Goldman Sachs nach gelegt. Tesla bleibe einer der Favoriten der US-Investmentbank im E-Mobility-Sektor.Tesla habe in Q1 einen neuen Auslieferungsrekord aufgestellt. Die Kunden hätten insgesamt 184.800 Fahrzeuge erhalten, habe der Autobauer am Freitag in Palo Alto bekannt gegeben. Damit sei der alte Rekord aus dem letzten Quartal des Vorjahres übertroffen worden.Elon Musk habe es seinen Kritikern wieder einmal gezeigt. Es sei ein rekordverdächtiges Quartal gewesen, das die 180.570 Auslieferungen von Tesla im vierten Quartal des vergangenen Jahres noch einmal übertroffen habeFakt sei: Investoren würden wieder hin zu EV-bezogenen Aktien strömen. Dabei setze Goldman Sachs weiter auf Tesla. Die Analysten unter der Leitung von Sharmini Chetwode hätten Tesla zusammen mit fünf anderen mit "buy" bewerteten Aktien im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen aufgelistet, von denen sie sagen würden, dass sie wahrscheinlich von diesem Trend profitieren würden.Neben Tesla setze Goldman Sachs noch auf eine eher unbekannte Firma: Allison Transmission, einen Hersteller von Automatikgetrieben für Fahrzeuge. Für die Goldman-Analysten sei die Firma ein "Value Play". Das Unternehmen stelle auch elektrische und hybride Antriebssysteme her. Laut Goldman Sachs habe Allison Transmission "signifikantes Aufwärtspotenzial für die Margenprognose".Anleger bleiben investiert, wobei die Bewertung mit über 600 Milliarden Dollar nach wie vor extrem sportlich ist, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2021)