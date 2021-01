Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (06.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.An der Börse sei Tesla das Maß aller Dinge im Automobilsektor. Schaue man sich neueste Zahlen an, müsse man allerdings feststellen, dass der US-E-Auto-Pionier die Performance noch nicht so recht auf die Straße bekomme. Statt voranzufahren schaue der 750-Milliarden-Dollar-Konzern in die Rücklichter deutscher Dinos.Verpennt sollten sie ihn haben, den Megatrend zur Elektrifizierung der Automobilität: Deutsche Automobilhersteller. Die Dinosaurier unter den globalen Konzernen würden stattdessen mit Skandalen und neu entstehenden Konkurrenten kämpfen, die bis von wenigen Jahren noch kaum einer kommen gesehen habe. Dabei würden neueste Zahlen aus Deutschland Hoffnung geben.In Deutschland seien im vergangenen Jahr deutlich mehr Elektroautos auf die Straßen gekommen als im Vorjahr. 394.940 E-Autos seien neu zugelassen worden, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Mittwoch mitgeteilt habe. 2019 seien es rund 303.000 gewesen. Inzwischen werde knapp jedes zweite neue E-Auto nur von einer Batterie angetrieben; die übrigen seien Hybride und hätten zusätzlich einen Verbrennungsmotor.13,5 Prozent und damit knapp jeder siebte neu zugelassene Wagen habe 2020 einen Batterieantrieb unter der Haube gehabt. Im Vorjahr seien es 8,4 Prozent gewesen. Der Anteil sei auch deshalb so stark gestiegen, weil insgesamt weniger Autos verkauft worden seien. Die deutschen Autobauer würden davon ausgehen, dass der Markt in der Corona-Krise um ein Fünftel eingebrochen sei. Die Gesamtstatistik wolle das Amt am Freitag veröffentlichen. Die Bundesregierung setze im Kampf gegen den Klimawandel auf Elektroautos. Bund und Hersteller würden den Kauf mit bis zu 9.000 Euro bezuschussen, bei Plug-in-Hybriden seien es bis zu 6.750 Euro."Bei einem anhaltenden Zulassungstrend der Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben von rund 22 Prozent wie im letzten Quartal 2020 kann das von der Bundesregierung formulierte Ziel von 7 bis 10 Millionen zugelassenen Elektrofahrzeugen in Deutschland bis zum Jahr 2030 erreicht werden", habe Amtspräsident Richard Damm erklärt.Den höchsten Anteil an den neu zugelassenen E-Autos habe mit gut 17 Prozent die Marke VW gehabt, gefolgt von Mercedes (knapp 15 Prozent) und Audi (9 Prozent). Mit 194.163 sei knapp die Hälfte der Neuzulassungen auf rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge entfallen. Auch hier hätten die meisten Käufer zu VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) gegriffen, gefolgt von Renault (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) und Tesla.Tesla sei in Deutschland nicht die Nummer eins. Diesen Platz sichere sich Volkswagen. Das verwundere angesichts der Einführung von Volumenmodellen der Wolfsburger kaum. Dennoch sollte sich VW nicht in Selbstherrlichkeit verlieren. Tesla wachse rasant. Und im Zeitraum bis November 2020 sogar als einziger Hersteller überhaupt in Deutschland. Soll heißen: Noch reicht es nicht für den obersten Platz auf dem Siegertreppchen, so Leon Müller von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 06.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: